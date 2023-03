“Progetto F.I.E.R.E.: Fare Insieme Esperienze Relazioni Emozioni” per costruire una società migliore (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Progetto FIERE, concluso qualche anno fa, nasceva dalla consapevolezza dell’urgenza di interventi formativi nello specifico settore delle discriminazioni di genere. L’Ite Piria in qualità di capofila della Rete di Scuole ha ricevuto l’autorizzazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, alla realizzazione del Progetto F.I.E.R.E. Fare Insieme… Esperienze Relazioni Emozioni nell’ambito del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale di genere DPCM 07/07/2015. Il Progetto nasceva dalla collaborazione, già ampiamente avviata e sperimentata tra scuole e “Progetto Civitas- Percorsi possibili di legalità e diritti” voluto dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, confluita nella ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 marzo 2023) IlFIERE, concluso qualche anno fa, nasceva dalla consapevolezza dell’urgenza di interventi formativi nello specifico settore delle discriminazioni di genere. L’Ite Piria in qualità di capofila della Rete di Scuole ha ricevuto l’autorizzazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, alla realizzazione delF.I.E.R.E.nell’ambito del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale di genere DPCM 07/07/2015. Ilnasceva dalla collaborazione, già ampiamente avviata e sperimentata tra scuole e “Civitas- Percorsi possibili di legalità e diritti” voluto dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, confluita nella ...

