Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Latina, professoressa fuma uno spinello in classe con gli studenti: condannata -

È stata condannata ladi Latina accusata di aver fumato una canna a scuola e di aver passato lo spinello ai suoi studenti: la 48enne, al termine dell'udienza preliminare è stata condannata a 2 anni e otto ...... l'esposizione ad agenti ambientali, le malattie sessualmente trasmesse", insiste la, ... Per non parlare di chi, assume alcol o droghe: si tratta di "comportamenti a rischio nel ...... pensa la, altrimenti lei non avrebbe collezionato perlopiù amanti pavidi, cretini e ... Tutt'al più è una "pressoré" complice, chee beve con i suoi studenti durante l'anno scolastico ...

Professoressa fuma in classe una canna e la passa agli studenti a Latina, condannata a due anni Gazzetta del Sud

Una ragazza aveva denunciato l'accaduto, portando all'apertura di un'inchiesta che ha portato alla condanna della professoressa di Latina. La donna è stata accusata di aver fumato una canna a scuola e ...Arriva la condanna per la professoressa di Latina, oggi sospesa dall'incarico, per aver fumato e ceduto hashish ai suoi studenti ...