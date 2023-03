Professore ricoverato senza nessuno che lo aiuti, i suoi ex studenti si alternano per fargli visita: “Non lo lasceremo solo” (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo aver saputo che un loro Professore dei tempi in cui andavano a scuola era ricoverato in ospedale, un gruppo di ex studenti, ormai adulti, ha deciso di andare a trovarlo per fargli sentire la propria vicinanza. È accaduto all’Ospedale San Bartolo di Vicenza, e ne ha parlato il Corriere del Veneto. Il docente non ha familiari, era rimasto da solo: è sotto osservazione dallo scorso 6 dicembre, una delle sue ex studentesse è riuscito a rintracciarlo facendo un giro di telefonate tra gli ospedali vicentini. Dopo aver lasciato un suo recapito, la giovane è stata contattata proprio dal Professore, Umberto Gastaldi, insegnante di filosofia. In breve i ragazzi si organizzano per fargli visita. “Non ti chiedeva nozioni, ma di ragionare, collegare, avere ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo aver saputo che un lorodei tempi in cui andavano a scuola erain ospedale, un gruppo di ex, ormai adulti, ha deciso di andare a trovarlo persentire la propria vicinanza. È accaduto all’Ospedale San Bartolo di Vicenza, e ne ha parlato il Corriere del Veneto. Il docente non ha familiari, era rimasto da: è sotto osservazione dallo scorso 6 dicembre, una delle sue ex studentesse è riuscito a rintracciarlo facendo un giro di telefonate tra gli ospedali vicentini. Dopo aver lasciato un suo recapito, la giovane è stata contattata proprio dal, Umberto Gastaldi, insegnante di filosofia. In breve i ragazzi si organizzano per. “Non ti chiedeva nozioni, ma di ragionare, collegare, avere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Il professore Gastaldi insegnava filosofia al liceo, ma dopo decenni, i suoi allievi non hanno dimenticato i suoi i… - occhio_notizie : Il professore di filosofia Umberto Gastaldi, 82 anni, è malato e solo. Ricoverato in una Rsa dopo 40 anni viene rit… - Etrurianews : Il professore Gastaldi insegnava filosofia al liceo, ma dopo decenni, i suoi allievi non hanno dimenticato i suoi i… - CorriereUniv : Il docente è stato portato in ospedale in gravi condizioni: indagano i carabinieri sulla dinamica degli eventi - Piergiulio58 : Paura a scuola, professore si lancia dalla finestra del terzo piano: ricoverato in gravi condizioni. I fatti si son… -