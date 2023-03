Prof anziano solo e malato, gli ex allievi lo rintracciano in ospedale a Vicenza: «Adesso lo curiamo noi» (Di venerdì 3 marzo 2023) Un anziano insegnante di filosofia malato e senza familiari viene aiutato da ex alunni che si stringono intorno a lui. Grazie a una ricerca tra gli ospedali del vicentino, gli ex studenti hanno rintracciato... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 3 marzo 2023) Uninsegnante di filosofiae senza familiari viene aiutato da ex alunni che si stringono intorno a lui. Grazie a una ricerca tra gli ospedali del vicentino, gli ex studenti hanno rintracciato...

