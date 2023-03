Prof anziano solo e malato | gli ex allievi lo rintracciano in ospedale a Vicenza | ' Adesso lo curiamo noi'

(Di venerdì 3 marzo 2023) Uninsegnante di filosofiae senza familiari viene aiutato da ex alunni che si stringono intorno a lui. Grazie a una ricerca tra gli ospedali del vicentino, gli ex studenti hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ex alunni ritrovano dopo 40 anni il prof malato. L'anziano è solo, è ricoverato all'Ospedale di Vicenza. 'Ora lo ac… - news_bologna : Prof di filosofia anziano e solo finisce in ospedale e Rsa. Ex allievi lo rintracciano: 'Ora lo accudiamo noi' - TgrRai : RT @TgrRaiPiemonte: 'Abbiamo notato che da dicembre non postava più nulla'. Così è partita la ricerca. L'ex allieva ha allertato i compagni… - saraepunto : RT @Agenzia_Ansa: Ex alunni ritrovano dopo 40 anni il prof malato. L'anziano è solo, è ricoverato all'Ospedale di Vicenza. 'Ora lo accudiam… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Ex alunni ritrovano dopo 40 anni il prof malato. L'anziano è solo, è ricoverato all'Ospedale di Vicenza. 'Ora lo accudiam… -

Uninsegnante di filosofia malato e senza familiari viene aiutato da ex alunni che si stringono intorno a lui. Grazie a una ricerca tra gli ospedali del vicentino, gli ex studenti hanno ......ex compagni e dopo cinque giorni di ricerche vane finalmente è arrivata la conferma che l'... 'Grazie, professore!' Quando gli ex alunni lo hanno contattato, l'exha manifestato una sola ......gli ex compagni e dopo cinque giorni di ricerche vane finalmente è arrivata la conferma che l'si trovava in una struttura sanitaria. Quando gli ex alunni lo hanno contattato, l'exha ...

Vicenza, classe di ex alunni ritrova in ospedale il prof malato: "Ora lo cureremo noi" Sky Tg24

Nicoletta Bertorelli, docente di Roma, sua ex alunna a Torino, con alcuni ex compagni, tra Italia, Usa e Inghilterra, fa i turni al suo capezzale o gli scrive. Umberto Gastaldi è in una Rsa a Vicenza: ...Hanno passato al setaccio tutti i reparti ospedalieri di Vicenza, interrogato i vicini e riannodato dopo 40 anni i fili della comunicazione tra compagni di classe: il tutto per ritrovare Umberto Gasta ...