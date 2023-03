Probabili formazioni Serie A 3-6 marzo: titolari, infortunati, diffidati e possibili novità (Di venerdì 3 marzo 2023) Non è mai tempo di riposare per la Serie A 2022-23. La 25esima giornata si apre oggi, venerdì 3 marzo, con la sfida tra Napoli e Lazio (ore 20.45). La capolista, di scena al “Maradona”, torna ad affrontare una big del nostro campionato dopo la vittoria sulla Roma dello scorso 29 gennaio. In quell’occasione finì 2-1 grazie alle reti di Osimhen e Simeone, i tifosi degli azzurri sperano che la storia si ripeta contro i biancocelesti di Sarri. Che, dal canto loro, sono impegnati nella strenua lotta per la Champions League e non possono permettersi troppi falsi, nemmeno di fronte al Napoli schiacciasassi. Il week end calcistico continua sabato con tre partite. Apre le danze Monza-Empoli (ore 15), sfida tra due squadre che devono ripartire dopo un paio di passi falsi. Si prosegue con Atalanta-Udinese (ore 18), con la Dea che cerca la vittoria due ko ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Non è mai tempo di riposare per laA 2022-23. La 25esima giornata si apre oggi, venerdì 3, con la sfida tra Napoli e Lazio (ore 20.45). La capolista, di scena al “Maradona”, torna ad affrontare una big del nostro campionato dopo la vittoria sulla Roma dello scorso 29 gennaio. In quell’occasione finì 2-1 grazie alle reti di Osimhen e Simeone, i tifosi degli azzurri sperano che la storia si ripeta contro i biancocelesti di Sarri. Che, dal canto loro, sono impegnati nella strenua lotta per la Champions League e non possono permettersi troppi falsi, nemmeno di fronte al Napoli schiacciasassi. Il week end calcistico continua sabato con tre partite. Apre le danze Monza-Empoli (ore 15), sfida tra due squadre che devono ripartire dopo un paio di passi falsi. Si prosegue con Atalanta-Udinese (ore 18), con la Dea che cerca la vittoria due ko ...

