Probabili formazioni Sampdoria-Salernitana: venticinquesima giornata Serie A 2022/2023 (Di venerdì 3 marzo 2023) Le Probabili formazioni di Sampdoria-Salernitana, match della venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Partita fondamentale a Marassi tra i doriani, che vogliono riaprire il discorso salvezza, e i campani che mirano ad allontanarsi sempre più dalle zona calde. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 15 di domenica 5 marzo, diretta tv su Dazn, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Stankovic e Sousa. QUI Sampdoria – Stankovic si affida a Jesè e Lammers lì davanti, Djuricic recuperato ma non parte dal 1?. Gabbiadini squalificato. QUI Salernitana – Convincente il 3-4-2-1 di Sousa e dunque Candreva ancora una volta chiamato a ispirare Piatek, ancora in tandem Kastanos. Sambia dal primo. Le ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Ledi, match delladi. Partita fondamentale a Marassi tra i doriani, che vogliono riaprire il discorso salvezza, e i campani che mirano ad allontanarsi sempre più dalle zona calde. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 15 di domenica 5 marzo, diretta tv su Dazn, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Stankovic e Sousa. QUI– Stankovic si affida a Jesè e Lammers lì davanti, Djuricic recuperato ma non parte dal 1?. Gabbiadini squalificato. QUI– Convincente il 3-4-2-1 di Sousa e dunque Candreva ancora una volta chiamato a ispirare Piatek, ancora in tandem Kastanos. Sambia dal primo. Le ...

