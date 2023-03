Probabili formazioni Roma-Juventus: venticinquesima giornata Serie A 2022/2023 (Di venerdì 3 marzo 2023) Le Probabili formazioni di Roma-Juventus, match della venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 5 marzo nella cornice dello stadio Olimpico. Una sfida d’alta classifica, con due squadre che inseguono i tre punti. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Mourinho contro Allegri per questo posticipo di campionato da non perdere. Roma – Dybala e Pellegrini alle spalle di Abraham, favorito su Belotti. Matic torna in mediana, Wijnaldum in panchina. Smalling si riprende il suo posto in difesa dopo il turno di stop del giudice sportivo. Possibile chance per ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 5 marzo nella cornice dello stadio Olimpico. Una sfida d’alta classifica, con due squadre che inseguono i tre punti. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Mourinho contro Allegri per questo posticipo di campionato da non perdere.– Dybala e Pellegrini alle spalle di Abraham, favorito su Belotti. Matic torna in mediana, Wijnaldum in panchina. Smalling si riprende il suo posto in difesa dopo il turno di stop del giudice sportivo. Possibile chance per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Pisa-Palermo, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - sportface2016 : Probabili formazioni #Inter-#Lecce: venticinquesima giornata #SerieA 2022/2023 - sportface2016 : Probabili formazioni #Sampdoria-#Salernitana: venticinquesima giornata #SerieA 2022/2023 - sportface2016 : Probabili formazioni #Spezia-#Verona: venticinquesima giornata #SerieA 2022/2023 - VesuvioLive : Come vedere Napoli-Lazio in TV e streaming: canale, orario, probabili formazioni -