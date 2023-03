Probabili formazioni Napoli-Lazio | chi è l’arbitro Sarri spera in Romagnoli | Spalletti senza Mario Rui

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 marzo 2023) Venticinquesima giornata di Serie A piena di big match interessantissimi per l’economia del campionato. Si apre questa sera, alle 20.45, con la sfida traal Diego Armando Maradona; a gestire l’incontro saràLuca Pairetto di Torino. Gli assistenti saranno Lombardo e Rossi, mentre Orsato ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Chiffi e Marinelli al Var. Per entrambe score positivo con il direttore di gara della sezione di Nichelino. Ilha disputato sette partite, tutte in casa e tutte vinte, l’ultima risalente allo scorso 8 novembre, il successo per 2-0 sull’Empoli.che invece vanta nove vittorie, un pari e tre sconfitte con Pairetto, che ha gestito la squadra dinel successo esterno con il Sassuolo. AssenteRui ...