Probabili formazioni Inter-Lecce: venticinquesima giornata Serie A 2022/2023 (Di venerdì 3 marzo 2023) Le Probabili formazioni di Inter-Lecce, match della venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Sfida importante per tutte e due le squadre, i nerazzurri per rinsaldare il piazzamento Champions, i salentini per ulteriormente avvicinarsi in modo ormai definitivo alla salvezza. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 5 marzo, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Inzaghi e Baroni. QUI Inter – Lukaku confermato dal 1?, farà coppia con Lautaro. Mkhitaryan reclama spazio a centrocampo, ma partirà dalla panchina. Ci saranno Brozovic e Calhanoglu. QUI Lecce – Hjulmand e Gonzalez inamovibili a centrocampo, Blin per il terzo posto. Torna Di Francesco dalla ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Ledi, match delladi. Sfida importante per tutte e due le squadre, i nerazzurri per rinsaldare il piazzamento Champions, i salentini per ulteriormente avvicinarsi in modo ormai definitivo alla salvezza. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 5 marzo, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Inzaghi e Baroni. QUI– Lukaku confermato dal 1?, farà coppia con Lautaro. Mkhitaryan reclama spazio a centrocampo, ma partirà dalla panchina. Ci saranno Brozovic e Calhanoglu. QUI– Hjulmand e Gonzalez inamovibili a centrocampo, Blin per il terzo posto. Torna Di Francesco dalla ...

