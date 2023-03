Probabili Formazioni della 25a giornata

Leggi su seriea24

(Di venerdì 3 marzo 2023) Napoli PROSSIMO IMPEGNO: Lazio (in casa) DATA e ORA: (3 Marzo alle 19:45) INDISPONIBILI: Raspadori SQUALIFICATI: Mario Rui RISERVE: Gollini, Marfella, Bereszynski, Jesus, Ostigard, Demme, Politano, Ndombele, Elmas, Gaetano, Zerbin, Simeone, zedadka PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Meret (P), Di Lorenzo (D), Rrahmani (D), Kim (D), Olivera (D), Anguissa (C), Lobotka (C), Zielinski (C), Lozano (A), Osimhen (A), Kvaratskhelia (A)Lazio PROSSIMO IMPEGNO: Napoli (in trasferta) DATA e ORA: (3 Marzo alle 19:45) INDISPONIBILI: Nessuno SQUALIFICATI: Casale RISERVE: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Gila, Hysaj, Radu, Basic, Marcos Antonio, Romero, Pedro, Vecino, Cancellieri PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel (P), Lazzari (D), Patric (D), Romagnoli (D), Marusic (D), Milinkovic (C), Cataldi (C), Luis Alberto (C), Anderson (C), Immobile (A), Zaccagni (C)Monza PROSSIMO IMPEGNO: Empoli (in ...