Probabili formazioni 25^ giornata | la decisione su Pogba e Pedro

Leggi su serieanews

(Di venerdì 3 marzo 2023)25^: novità e aggiornamenti in vista dell’imminente turno di campionato. Aprirà le danze la sfida tra Napoli-Lazio, match in programma venerdì alle 20:45 Napoli a caccia di conferme per cercare di tenere invariato il distacco di +18 sulla seconda in classifica. Spalletti dovrebbe affidarsi a Lozano sulla fascia destra, solo panchina per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.