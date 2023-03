Primavera: sabato sul campo della Sampdoria (Di venerdì 3 marzo 2023) Nella 22ª giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” l’Atalanta fa visita alla Sampdoria: la partita è in programma sabato 4 marzo alle ore 11 allo stadio 3 Campanili di Bogliasco (la partita sarà trasmessa da Sportitalia sul canale 60 e sull’App Sportitalia). I nerazzurri sono reduci da due convincenti pareggi con squadre che occupano le posizioni di alta classifica come Roma e Juventus e hanno raggiunto Milan e Napoli a quota 21 punti. La Sampdoria è invece reduce dalla sconfitta sul campo del Sassuolo e si trova in dodicesima posizione con 25 punti. La gara d’andata, giocata lo scorso 12 settembre al Centro Bortolotti di Zingonia, aveva visto la squadra di mister Fioretto vincere 2-1 con le reti di Vavassori e De Nipoti. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Nella 22ª giornata del campionato1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” l’Atalanta fa visita alla: la partita è in programma4 marzo alle ore 11 allo stadio 3 Campanili di Bogliasco (la partita sarà trasmessa da Sportitalia sul canale 60 e sull’App Sportitalia). I nerazzurri sono reduci da due convincenti pareggi con squadre che occupano le posizioni di alta classifica come Roma e Juventus e hanno raggiunto Milan e Napoli a quota 21 punti. Laè invece reduce dalla sconfitta suldel Sassuolo e si trova in dodicesima posizione con 25 punti. La gara d’andata, giocata lo scorso 12 settembre al Centro Bortolotti di Zingonia, aveva visto la squadra di mister Fioretto vincere 2-1 con le reti di Vavassori e De Nipoti. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it ...

