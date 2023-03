Prezzo e bollette gas in calo (ma l'emergenza non è finita) (Di venerdì 3 marzo 2023) Continua la corsa al ribasso del Prezzo del gas con sollievo delle famiglie italiane che, anche a marzo riceveranno bollette meno salate. Il conto del consumo del gas di febbraio sarà inferiore del 13% rispetto al mese precedente. Da quando Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ha deciso di stabire il Prezzo del gas in base al riscontro mensile e non trimestrale dell’andamento all’ingrosso del costo del gas naturale il conto in bolletta si è leggerito di mese in mese dopo le cifre record raggiunte lo scorso agosto. L’emergenza non è ancora finita Ciononostante l’emergenza energia non è affatto terminata, e rispetto allo stesso periodo del 2021 le tariffe del gas risultano oggi più care del 22,3%, equivalente a una maggiore spesa annua pari a +221 euro a ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 marzo 2023) Continua la corsa al ribasso deldel gas con sollievo delle famiglie italiane che, anche a marzo riceverannomeno salate. Il conto del consumo del gas di febbraio sarà inferiore del 13% rispetto al mese precedente. Da quando Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ha deciso di stabire ildel gas in base al riscontro mensile e non trimestrale dell’andamento all’ingrosso del costo del gas naturale il conto in bolletta si è leggerito di mese in mese dopo le cifre record raggiunte lo scorso agosto. L’non è ancoraCiononostante l’energia non è affatto terminata, e rispetto allo stesso periodo del 2021 le tariffe del gas risultano oggi più care del 22,3%, equivalente a una maggiore spesa annua pari a +221 euro a ...

