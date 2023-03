Presentato il progetto della nuova scuola dell’infanzia di Castel San Giorgio (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCastel San Giorgio (Sa) – Stamane, in aula consiliare, l’illustrazione del progetto realizzato dalla Tecton, Studio Associati, e nato dalla creatività del noto architetto Carlo Farroni che si è ispirato al quadro Black and Violet di Wassily Kandisky. “Un progetto straordinario ed entusiasmante – ha esordito il primo cittadino Paola Lanzara – siamo felici di poter consegnare ai bambini un plesso scolastico progettato su misura per loro, una scuola moderna, funzionale, sicura, colorata e gioiosa proprio come la loro età. I miei complimenti allo studio Tecton ma anche all’area tecnica del Comune, all’architetto Carmine Russo, all’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto e a Gilda Tranzillo, consigliera delegata all’edilizia scolastica, -ha continuato la Lanzara – un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Sa) – Stamane, in aula consiliare, l’illustrazione delrealizzato dalla Tecton, Studio Associati, e nato dalla creatività del noto architetto Carlo Farroni che si è ispirato al quadro Black and Violet di Wassily Kandisky. “Unstraordinario ed entusiasmante – ha esordito il primo cittadino Paola Lanzara – siamo felici di poter consegnare ai bambini un plesso scolastico progettato su misura per loro, unamoderna, funzionale, sicura, colorata e gioiosa proprio come la loro età. I miei complimenti allo studio Tecton ma anche all’area tecnica del Comune, all’architetto Carmine Russo, all’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto e a Gilda Tranzillo, consigliera delegata all’edilizia scolastica, -ha continuato la Lanzara – un ...

