Prende il treno in anticipo per non perdere la coincidenza con l'aereo, turista multata: le accuse e la lettera di denuncia (Di venerdì 3 marzo 2023) MONTEGROTTO TERME - Acquista il biglietto, sale sul treno ma viene multata dal controllore e costretta a scendere alla fermata successiva. Motivo? Aveva deciso di anticipare la partenza per non ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 marzo 2023) MONTEGROTTO TERME - Acquista il biglietto, sale sulma vienedal controllore e costretta a scendere alla fermata successiva. Motivo? Aveva deciso di anticipare la partenza per non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Prende il treno in anticipo per non perdere la coincidenza con l'aereo, turista multata: le accuse e la lettera di… - ramella_f : @cosahodavanti Una 'risposta' al suo interrogativo che risale al lontano 2010. - Bitcoin24ORE : C'è chi prende il treno, e chi preferisce le montagne russe #Bitcoin non è per i deboli di cuore - non ancora alme… - Gazzettino : Montegrotto. Prende il treno in anticipo per non perdere la coincidenza con l'aereo, turista multata - locatelli_luigi : @MichelaMeloni1 Prendo il treno tutte le mattine. Per essere sicuri di non arrivare in ritardo non dovrei partire.… -