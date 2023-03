Premier Padel Doha 2023 | Galan e Lebron | “Premier Padel circuito migliore | ma l’unità aiuterebbe la crescita”

(Di venerdì 3 marzo 2023) “Ci sono tanti temi sul tavolo internazionale dele molti sono di tipo commerciale. Ciò che posso dire è chelo scorso anno ha dimostrato di essere une questi giorni aci hanno confermato che vogliono crescere ulteriormente”. Queste sono le parole di Ale, numero uno del mondo e presidente dell’associazione giocatori (PPA). Dopo il successo che è valso per lui e Juanl’accesso ai quarti di finale deldiha parlato delle possibilità di sviluppi futuri: “Se l’accordo dovesse andare in porto penso che sarebbe solo un bene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleRodella : RT @MondoSportivoIT: Premier Padel Doha, fuori Navarro e Tello - - MondoSportivoIT : Premier Padel Doha, fuori Navarro e Tello - - Tennis_Ita : Premier Padel Doha: per Navarro-Tello stop negli ottavi - sportli26181512 : Premier Padel al via da Doha, da venerdì live su Sky: Riparte da Doha la stagione del Premier Padel, con il primo d… - BlunoteWeb : Premier Padel 2023: Da Taranto si qualificano Ceglie-Santini e Franco-Simonetti -

Dopo essersi salvati in extremis contro Ramirez e Cardona, Paquito Navarro e Juan Tello sono incappati in un'altra giornata storta aldi Doha . Questa volta è fatale il confronto contro la nona coppia del seeding formata da Maxi Sanchez e Lucas Campagnolo , che si è aggiudicata la sfida con il punteggio di 6 - 3 7 - 5. ...Dopo un primo anno che ha riscritto la storia delmondiale, tornacon il primo degli 8 tornei che vedremo in questo 2023. Ci eravamo lasciati a dicembre all' Allianz Cloud di Milano , con la netta vittoria di Galàn e Lebron al termine di una settimana ...Carraro ha poi ricordato un altro grande appuntamento in programma nella capitale, quello fissato dal 10 al 16 luglio al Foro Italico, dove si svolgerà una tappa del circuito. All'...

Premier Padel al via da Doha, da venerdì live su Sky Sky Sport

Gli ottavi di finale dell’Ooredoo Qatar Major Premier Padel 2023 sono stati completati, con sette delle otto teste di serie che sono arrivate ai quarti di finale insieme a Maxi Sánchez e Lucas Campagn ...Navarro e Tello salutano il Premier Padel di Doha agli ottavi di finale. Lebron e Galan avanzano senza difficoltà ...