Preghiera del mattino del 3 Marzo 2023: "Rendimi partecipe della Tua opera" (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

