Andrà a dirigere una talent agency di Mondadori •, il sito che fa pregare con Padre Pio, o meglio con la sua intelligenza artificiale addestrata a parlare come lui • Al processo ...Sì, avete capito bene: collegandosi al portalee selezionando uno dei Santi disponibili , che si tratti di Padre Pio o San Francesco, di Santa Rita o San Gennaro, passando per Sant'Antonio, ...Intorno alla medaglia, Santa Caterina vide in lettere dorate l'espressione " O Maria, concepita senza peccato,per noi che ricorriamo a Te ". L'11 febbraio 1858, quattro anni dopo, la Madonna ...

Prega.org: l'IA dei santi che ti permette di chattare con Padre Pio (e altri) WIRED Italia

Chattare con Padre Pio adesso si può. Sembra uno scherzo, ma non lo è e non è neppure un atto blasfemo. È semplicemente l'ultima frontiera ...L’intelligenza artificiale è ormai entrata in modo preponderante a far parte della nostra quotidianità e punta a rendere più semplici alcune delle nostre azioni. Il funzionamento è piuttosto semplice, ...