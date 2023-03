Posti disponibili per mobilità e immissioni in ruolo 2023 dopo i pensionamenti docenti e ATA (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono scaduti il 21 ottobre scorso i termini per la presentazione delle domande di pensionamento del personale docente e ATA. Le richieste valgono dal 1° settembre 2023. Le domande saranno poi sottoposte agli accertamenti da parte dell'Inps. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono scaduti il 21 ottobre scorso i termini per la presentazione delle domande di pensionamento del personale docente e ATA. Le richieste valgono dal 1° settembre. Le domande saranno poi sottoposte agli accertamenti da parte dell'Inps. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alexbarbera : “Oggi abbiamo tra i 300 e i 500mila posti di lavoro disponibili. E questo può dare vita a immigrazione legale, che… - GiuliaCiarapix : Ancora posti disponibili per il mio corso “Promuovere il libro in Rete”: da Instagram a Tik Tok, le migliori tecnic… - jjuonn : incredibile se va il sito non va lo spid delle poste, ma tanto anche quando funzionano entrambi non si riesce a pre… - lavocemanduria : Sono 21 i posti di lavoro ancora disponibili nei comuni di Manduria, Sava, Maruggio, Avetrana - romi_andrio : RT @RSInews: Collocamento dei rifugiati: situazione tesa in Svizzera - Alcuni cantoni non hanno più posti disponibili, altri non hanno più… -