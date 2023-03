Poste Italiane | per la Festa della donna una cartolina dedicata e un annullo speciale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TerniLife : Poste Italiane: anche in Umbria. Al via le assunzioni di portalettere - - laK83 : @theamazer se hai notato amazon si appoggiava a loro qualche anno fa (almeno 6 o 7) poi anche loro hanno smesso, pr… - gcomvisual : Poste Italiane in down: impossibile accedere all'app | Risolto - - perrygo11 : RT @Zheloconti: Ritirato prima che unifichino i dati. Per revocare: - MASCHERATRISTE : RT @SlcCgil: ?? Lavori in @PosteNews? Anche tu vuoi il rispetto dell'orario di lavoro, dignità e diritti anche per chi è precario, prestazio… -

OLBIA. In occasione dell'8 marzo anche quest'annodedica una nuova iniziativa filatelica alle donne. 'Un'opportunità unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, ...... e le attivitàin essere dalla Regione fino a questo momento dall'altro. Facciamo però ...energetica in assenza del gas e di altri strumenti che ci porrebbero al pari delle altre regioni. ...Da domani, sabato 4 marzo, sarà riaperto al pubblico come informano da. Sono stati infatti risolti in tempi rapidi i danni che avevano causato la chiusura temporanea per garantire la ...

Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...A partire da lunedì 6 marzo: per Terruggia sarà attiva una postazione a San Germano, mentre Morano sul Po si appoggerà a Casale Popolo Poste Italiane comunica che gli uffici postali di Isola ...