Possibile manutenzione per i server FIFA 23 oggi 3 marzo (Di venerdì 3 marzo 2023) Occorre tenere gli occhi aperti oggi 3 marzo, in merito alla Possibile manutenzione dei server FIFA 23. Già, perché dalle 10 di questa mattina in tanti stanno riscontrando problemi nell’accedere alla piattaforma di EA Sports per giocare online. Visto l’orario del disservizio e lo storico che abbiamo avuto modo di analizzare di recente anche all’interno del nostro magazine, è altamente probabile che si tratti di semplice manutenzione, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo ci sono alcuni aspetti sui quali vale la pena soffermarsi per il pubblico. Cosa sappiamo sulla probabile manutenzione per i server FIFA 23 oggi 3 marzo qui in Italia Allo stato attuale, cosa ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Occorre tenere gli occhi aperti, in merito alladei23. Già, perché dalle 10 di questa mattina in tanti stanno riscontrando problemi nell’accedere alla piattaforma di EA Sports per giocare online. Visto l’orario del disservizio e lo storico che abbiamo avuto modo di analizzare di recente anche all’interno del nostro magazine, è altamente probabile che si tratti di semplice, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo ci sono alcuni aspetti sui quali vale la pena soffermarsi per il pubblico. Cosa sappiamo sulla probabileper i23qui in Italia Allo stato attuale, cosa ...

