Portovesme protesta, riunione interlocutoria ma i lavoratori scendono dalla ciminiera (Di venerdì 3 marzo 2023) Portovenere protesta. "La riunione ha posato le basi per un percorso che porti ad un incontro, in tempi brevi, a Roma". E' terminata la riunione fiume che si è tenuta da questa mattina, fino a qualche istanti fa, tra i lavoratori della Portovesme Srl che avevano occupato una ciminiera dell'azienda, le istituzioni, il sottosegretario del ... TAG24.

