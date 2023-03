Portovesme, gli operai scendono dalla ciminiera (Di venerdì 3 marzo 2023) Si è conclusa in Sardegna la protesta dei 4 operai asserragliati sulla ciminiera della Portovesme srl. Dal 28 febbraio i quattro erano saliti a 100 metri d’altezza come forma di lotta per portare all’attenzione del Governo e dell’opinione pubblica la vicenda della fabbrica a rischio chiusura. Venerdì 3 marzo hanno deciso di scendere. “Un’iniziativa – hanno chiarito gli operai – che prendiamo non in segno di resa ma concedendo l’ennesimo atto di fiducia al Governo che tuttavia non sarà illimitato“. “Pronti nel caso – hanno sottolineato – a nuove iniziative“. Per 4 giorni quattro operai della Portovesme, nel Sulcis, in Sardegna, si sono asserragliati in protesta sulla ciminiera della fabbricaCosto dell’energia alle stelle A persuadere gli operai ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 marzo 2023) Si è conclusa in Sardegna la protesta dei 4asserragliati sulladellasrl. Dal 28 febbraio i quattro erano saliti a 100 metri d’altezza come forma di lotta per portare all’attenzione del Governo e dell’opinione pubblica la vicenda della fabbrica a rischio chiusura. Venerdì 3 marzo hanno deciso di scendere. “Un’iniziativa – hanno chiarito gli– che prendiamo non in segno di resa ma concedendo l’ennesimo atto di fiducia al Governo che tuttavia non sarà illimitato“. “Pronti nel caso – hanno sottolineato – a nuove iniziative“. Per 4 giorni quattrodella, nel Sulcis, in Sardegna, si sono asserragliati in protesta sulladella fabbricaCosto dell’energia alle stelle A persuadere gli...

