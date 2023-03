Portovesme, dopo 4 giorni gli operai in cassa integrazione scendono dalla ciminiera. Il governo assicura: aprirà un tavolo di crisi (Di venerdì 3 marzo 2023) Giù dalla ciminiera non come segno di resa, bensì come atto di fiducia al governo. Ma non si pensi che abbia validità illimitata. Perché i quattro lavoratori della Portovesme srl che dall’alba di martedì avevano occupato la ciminiera dell’impianto “Kss” dello stabilimento produttore di piombo e zinco, sono pronti a nuove iniziative nel caso le interlocuzioni annunciate (nel corso di un incontro che si è svolto oggi, in video conferenza) dal ministero delle Imprese e del made in Italy per risolvere la vertenza dei costi energetici alle stelle non dovessero produrre in tempi brevi atti concreti. I lavoratori lo hanno detto a chiare lettere, questo pomeriggio, nell’annunciare la decisione di scendere dalla ciminiera dello stabilimento. A cento metri d’altezza sono rimasti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Giùnon come segno di resa, bensì come atto di fiducia al. Ma non si pensi che abbia validità illimitata. Perché i quattro lavoratori dellasrl che dall’alba di martedì avevano occupato ladell’impianto “Kss” dello stabilimento produttore di piombo e zinco, sono pronti a nuove iniziative nel caso le interlocuzioni annunciate (nel corso di un incontro che si è svolto oggi, in video conferenza) dal ministero delle Imprese e del made in Italy per risolvere la vertenza dei costi energetici alle stelle non dovessero produrre in tempi brevi atti concreti. I lavoratori lo hanno detto a chiare lettere, questo pomeriggio, nell’annunciare la decisione di scenderedello stabilimento. A cento metri d’altezza sono rimasti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Portovesme, dopo 4 giorni gli operai in cassa integrazione scendono dalla ciminiera. Il governo assicura: aprirà un… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Dopo l'incontro con il governo hanno deciso di scendere i 4 operai asserragliati da 3 notti su una ciminiera a Portovesm… - solina_paolo : RT @Agenzia_Ansa: Dopo l'incontro con il governo hanno deciso di scendere i 4 operai asserragliati da 3 notti su una ciminiera a Portovesm… - NicolaCorda : RT @TgrRaiSardegna: Gli Operai scendono dalla ciminiera dopo l'incontro al Ministero. Tregua in attesa del prossimo incontro #IoSeguoTgr #… - vannuccidavide : RT @TgrRaiSardegna: Gli Operai scendono dalla ciminiera dopo l'incontro al Ministero. Tregua in attesa del prossimo incontro #IoSeguoTgr #… -