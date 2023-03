Porto, silenzio stampa per Conceicao: il motivo (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Porto ha deciso di andare in silenzio stampa e quindi Sergio Conceicao non parlerà prima della prossima sfida di campionato Il Porto ha deciso di andare in silenzio stampa e quindi Sergio Conceicao non parlerà prima della prossima sfida di campionato. Il motivo? L’allenatore è stato deferito dall’Associazione degli arbitri alla commissione disciplinare della Federcalcio dopo la discussa sconfitta in casa nell’ultimo turno di campionato, contro il Gil Vicente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Ilha deciso di andare ine quindi Sergionon parlerà prima della prossima sfida di campionato Ilha deciso di andare ine quindi Sergionon parlerà prima della prossima sfida di campionato. Il? L’allenatore è stato deferito dall’Associazione degli arbitri alla commissione disciplinare della Federcalcio dopo la discussa sconfitta in casa nell’ultimo turno di campionato, contro il Gil Vicente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

