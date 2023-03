Porti, Monti (AdSp): ‘Potente generatore incoming turistico’ (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo rinnovato le nostre infrastrutture e le nostre strutture ricettive per divenire un potente generatore di incoming turistico e accorciare la distanza tra il nostro asset strategico e i luoghi di cultura di cui quest’Isola è straordinariamente ricca. E abbiamo poi replicato lo stesso ragionamento per le merci e il mercato di consumo”. A dirlo è il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti. Oggi nel capoluogo siciliano, nella sede del Cruise Terminal Porto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il vice ministro delle Infrastrutture e dei TrasPorti Edoardo Rixi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli e, in collegamento, il ministro delle Infrastrutture e dei TrasPorti, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo rinnovato le nostre infrastrutture e le nostre strutture ricettive per divenire un potentedituristico e accorciare la distanza tra il nostro asset strategico e i luoghi di cultura di cui quest’Isola è straordinariamente ricca. E abbiamo poi replicato lo stesso ragionamento per le merci e il mercato di consumo”. A dirlo è il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino. Oggi nel capoluogo siciliano, nella sede del Cruise Terminal Porto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il vice ministro delle Infrastrutture e dei TrasEdoardo Rixi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli e, in collegamento, il ministro delle Infrastrutture e dei Tras, ...

