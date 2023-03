"Porta atlantica aperta". Meteo, Giualicci: Italia travolta dal maltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) La prossima settimana torna il maltempo. Dopo una brevissima tregua, come riPorta Meteogiuliacci.it, sull'Italia tornano le piogge e anche la neve. Il colonnello Mario Giuliacci non ha dubbi e sottolinea che l'apertura della Porta atlantica potrebbe cambiare in modo decisivo il quadro delle previsioni: "Dopo il timido assaggio primaverile del weekend, in avvio della prossima settimana assisteremo ad una vera e propria svolta dal punto di vista atmosferico: lo sblocco della Porta atlantica, ovvero il ritorno del flusso perturbato oceanico, una figura nel passato molto presente tra autunno e primavera, ma ormai latitante da anni in Europa mediterranea", spiega il colonnello. Parole chiare che lasciano intravedere una forte perturbazione su tutto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) La prossima settimana torna il. Dopo una brevissima tregua, come rigiuliacci.it, sull'tornano le piogge e anche la neve. Il colonnello Mario Giuliacci non ha dubbi e sottolinea che l'apertura dellapotrebbe cambiare in modo decisivo il quadro delle previsioni: "Dopo il timido assaggio primaverile del weekend, in avvio della prossima settimana assisteremo ad una vera e propria svolta dal punto di vista atmosferico: lo sblocco della, ovvero il ritorno del flusso perturbato oceanico, una figura nel passato molto presente tra autunno e primavera, ma ormai latitante da anni in Europa mediterranea", spiega il colonnello. Parole chiare che lasciano intravedere una forte perturbazione su tutto il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : Il colonnello #MarioGiualicci e le #previsioni per il #weekend e la prossima settimana: torna il maltempo con piogg… - infoitinterno : Meteo: porta Atlantica aperta, Prossima Settimana perturbata, Piogge e Neve in arrivo - infoitinterno : Meteo. PROSSIMA SETTIMANA, si spalanca la PORTA ATLANTICA! Ecco cosa significa per l'Italia - infoitinterno : Meteo: Prossima Settimana, già da Lunedì 6 si riapre la Porta Atlantica! Vediamo cosa significa per l'Italia - MaselliCarlo : @Andrea85057465 @jacopo_iacoboni Con l'Ucraina nella NATO Putin non avrebbe mai potuto trovare il modo di invaderla… -