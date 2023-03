Pony Ma rischia di fare la fine di Jack Ma? Cosa succede al boss di Tencent

Leggi su formiche

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ma Huateng, conosciuto comeMa, è il fondatore e capo di, una delle società tecnologiche più importanti della Cina. Fornisce servizi di intrattenimento, comunicazioni mobili, ma gestisce anche social media, e-commerce e gaming. È considerata la principale azienda cinese per capitalizzazione di mercato, per cui il suo potere è innegabile. Eppure,Ma è stato escluso dalla lista dei delegati alle cosiddette “due sessioni” del Congresso nazionale del popolo. Secondo il quotidiano Financial Times, l’esclusione diMa è l’ennesimo segnale della repressione del governo di Xi Jinping contro i volti dei colossi tecnologici. Una replica di quanto è successo controMa, il fondatore di Alibaba, che è sparito dalla scena pubblica dopo avere criticato la gestione delle autorità di ...