Ponte sullo Stretto, Salvini: "Decreto in Cdm a metà marzo" (Di venerdì 3 marzo 2023) Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina potrebbe subire un'accelerata e a darne la notizia è Matteo Salvini. Quest'ultimo, in collegamento con un convegno nel porto di Palermo, ha annunciato che entro metà marzo vuole portare al Consiglio dei ministri il Decreto che darà a 60 milioni di italiani "un progetto più green, più ..."

