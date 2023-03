Politica | economia | il puzzle impazzito del nuovo mondo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sappiamo tutti e siamo consapevoli che le scelte di oggi determineranno le condizioni di vita di domani. E in situazioni di grandi cambiamenti come quelli che stiamo vivendo uniti alle incertezze di una guerra come non eravamo più abitati nemmeno a pensare ogni errore più rivelarsi fatale. Con l’aggiunta che è persino difficile classificare l’errore dal momento che le conseguenze delle nostre decisioni si manifesteranno solo con il passare degli anni. E tuttavia il momento è davvero di quelli critici, davanti come siamo a una così intricata rete di possibili opzioni da spaventare anche il più saggio e preparato ceto dirigente che la modernità abbia potuto selezionare. E in attesa che l’intelligenza artificiale diventi così evoluta dal sollevarci dal compito di provvedere al presente e al futuro saremo noi umani in carne e ossa a dover stabilire le direzioni da prendere incalzati come ...