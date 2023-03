Polignano a Mare | padre e figlio scomparsi Da una settimana

(Di venerdì 3 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Lo scorso 24 febbraio, un operatore turistico diaveva segnalato alle Autorità di aver rinvenuto, lungo la scogliera di largo Ardito, un giubbino e delle scarpe appartenenti verosimilmente ad un uomo e ad un bambino notati poco prima dal segnalante stesso in quella località. A seguito della segnalazione, nonostante l’assenza di una qualunque denuncia di allontanamento/scomparsa, i Carabinieri, la Guardia Costiera ed i Vigili del Fuoco avevano comunque intrapreso delle approfondite operazioni di ricerca nella zona segnalata senza alcun esito. Tuttora non risultano presentate denunce di scomparsa ma i Carabinieri del Comando Compagnia di Monopoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bari, oltre a repertare gli indumenti rinvenuti per la successiva analisi delle tracce biologiche, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : Polignano a Mare (#Bari): padre e figlio scomparsi - radiolasernews : Polignano a Mare (BA): Segnalazione di presunta scomparsa di un uomo ed un bambino. Carabinieri ricostruiscono l’id… - Trmtv : Scomparsi a Polignano a Mare: carabinieri ricostruiscono identikit - LaGazzettaWeb : Uomo e bimbo scomparsi a Polignano a Mare, i Carabinieri ricostruiscono l’identikit - QuintoPotereV : ???#Polignano, uomo e bambino scomparsi in mare: ricostruito l’identikit ?? -

Lo scorso 24 febbraio un operatore turistico diaveva segnalato di aver rinvenuto, lungo la scogliera di largo Ardito, un giubbino e delle scarpe appartenenti verosimilmente ad un uomo e a un bambino notati poco prima da lui stesso ...... regione in controtendenza: quattro province a Bonaccini, due a Schlein Cronaca Brindisi, Guardia di Finanza sequestra oltre 12mila euro in banconote contraffate Cronaca, avvistati ...... sul piccolo schermo alcune delle migliori mete diitaliane, in particolare, sullo sfondo possiamo ammirare delle magnifiche località pugliesi come Statte, San Giorgio Ionico,e ...

Polignano a Mare, bambino e uomo scomparsi sulla scogliera: c'è l'identikit La Repubblica

Era lo scorso 24 febbraio quando un operatore turistico di Polignano a Mare aveva segnalato alle Autorità di aver rinvenuto, lungo la scogliera di largo Ardito, un giubbino e delle ...Attraverso le tracce biologiche sui vestiti e le testimonianze della gente, i militari sono riusciti a risalire a due persone del posto notate il giorno prima della presunta scomparsa ...