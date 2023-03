Pokémon Detective Pikachu 2 | Jonathan Krisel in trattative per la regia

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il regista di Portlandia è inper occuparsi del sequel del film in live-action ambientato nel mondo dei Pokemon. Come riportato da Deadline, Legendary Entertainment ha ufficialmente messo in cantiere il sequel di, coninper la. Chris Galletta scriverà la sceneggiatura del seguito del film che nel 2019 ha conquistato il box-office internazionale.è stato diretto da Rob Letterman e interpretato da Ryan Reynolds, Ken Watanabe, Justice Smith e Kathryn Newton. È stato distribuito da Warner Bros il 10 maggio 2019 e ha incassato più di 430 milioni di dollari al box-office. Anche se al momento non è stato concluso alcun accordo e non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CiaobyDany : RT @Associazione_DF: Felice #PokemonDay! Un bel modo di festeggiare questo 27esimo anniversario dalla primissima uscita dei videogiochi “P… - panapp : RT @Associazione_DF: Felice #PokemonDay! Un bel modo di festeggiare questo 27esimo anniversario dalla primissima uscita dei videogiochi “P… - Associazione_DF : Felice #PokemonDay! Un bel modo di festeggiare questo 27esimo anniversario dalla primissima uscita dei videogiochi… - captainbrendy : MANCO UNO SPIN-OFF MANCO DETECTIVE PIKACHU 2 MANCO MYSTERY DUNGEON EXPLORERS MANCO BOH POKÉMON RANGER E MI DATE LE… - Nicknameless_ : il cazzo che me ne frega di detective pikachu, pokemon unite e pokemon go -

Come riportato da Deadline, Legendary Entertainment ha ufficialmente messo in cantiere il sequel diPikachu , con Jonathan Krisel in trattative per la regia. Chris Galletta scriverà la sceneggiatura del seguito del film che nel 2019 ha conquistato il box - office internazionale. ...Nicole Perlman, che invece rivestirà anche il ruolo di produttrice esecutiva, ha co - scritto Guardiani della Galassia e Captain Marvel per i Marvel Studios, oltre a Pokemon:Pikachu.I suoi crediti cinematografici e televisivi includono il franchise Fifty Shades of Grey,Pikachu, Twist, The Masked Singer UK, The Voice Australia, The X - Factor UK e la serie ...