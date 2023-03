Pnrr: il Comune di Afragola assume tecnici per attuare progetti (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) il Comune ha proceduto all’assunzione di altri 4 tecnici che saranno destinati a seguire esclusivamente i progetti appositamente finanziati dal Pnrr. I 4 tecnici avranno un rapporto di lavoro triennale e comunque saranno impegnati fino al termine della realizzazione dei progetti. “Con l’assunzione di altri quattro tecnici si rafforza la task force predisposta per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pnrr “, ha dichiarato il Sindaco prof. Antonio Pannone. “Questo apporto di nuove professionalità ci consentirà di rispettare in pieno le scadenze previste dai finanziamenti per la riqualificazione di importanti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () ilha proceduto all’assunzione di altri 4che saranno destinati a seguire esclusivamente iappositamente finanziati dal. I 4avranno un rapporto di lavoro triennale e comunque saranno impegnati fino al termine della realizzazione dei. “Con l’assunzione di altri quattrosi rafforza la task force predisposta per l’attuazione deifinanziati dal“, ha dichiarato il Sindaco prof. Antonio Pannone. “Questo apporto di nuove professionalità ci consentirà di rispettare in pieno le scadenze previste dai finanziamenti per la riqualificazione di importanti ...

