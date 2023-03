«Più utili, meno manutenzioni»: la carta che inguaia i Benetton (Di venerdì 3 marzo 2023) Negli ultimi dieci anni, i dividendi distribuiti da Autostrade per l’Italia sono «aumentati in modo costante», mentre le spese di manutenzione venivano dimezzate. La media dei costi di produzione del settore aumentava, ma quelli della concessionaria diminuivano. Lo scrive Il Fatto Quotidiano ricordando che nell’anno precedente alla strage del Ponte Morandi a Genova, Atlantia Spa L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 3 marzo 2023) Negli ultimi dieci anni, i dividendi distribuiti da Autostrade per l’Italia sono «aumentati in modo costante», mentre le spese di manutenzione venivano dimezzate. La media dei costi di produzione del settore aumentava, ma quelli della concessionaria diminuivano. Lo scrive Il Fatto Quotidiano ricordando che nell’anno precedente alla strage del Ponte Morandi a Genova, Atlantia Spa L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

