Più mani bioniche per tutti? Quel che a Cambridge non dicono (Di venerdì 3 marzo 2023) All’università di Cambridge stanno ipotizzando, ma va’, stanno già progettando e realizzando degli arti bionici, non per sopperire a disabilità causate da genetica o incidenti, bensì per incrementare l'abilità con le mani di ogni essere umano. All’università di Cambridge ritengono che a chiunque farebbe comodo un ulteriore pollice opponibile, una terza mano, un braccio in più che sbuchi da chissà dove: pensate ai camerieri che devono portare tutti quei piatti, pensate ai chirurghi che devono circondarsi di tutti quegli assistenti, pensate ai genitori con tutti quei figli da afferrare al contempo. All’università di Cambridge ricordano lo stigma che ancora nel secondo dopoguerra le classi più basse appuntavano su chi portasse gli occhiali, lo stigma che ancora oggi è ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 marzo 2023) All’università distanno ipotizzando, ma va’, stanno già progettando e realizzando degli arti bionici, non per sopperire a disabilità causate da genetica o incidenti, bensì per incrementare l'abilità con ledi ogni essere umano. All’università diritengono che a chiunque farebbe comodo un ulteriore pollice opponibile, una terza mano, un braccio in più che sbuchi da chissà dove: pensate ai camerieri che devono portarequei piatti, pensate ai chirurghi che devono circondarsi diquegli assistenti, pensate ai genitori conquei figli da afferrare al contempo. All’università diricordano lo stigma che ancora nel secondo dopoguerra le classi più basse appuntavano su chi portasse gli occhiali, lo stigma che ancora oggi è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : No, però mica posso mettermi in viaggio coi miei figli se non c'è niente da mangiare. Mica posso rischiare. Dovrei… - UffiziGalleries : #GiulioRomano fu uno degli allievi più dotati della bottega di #Raffaello. Questa Madonna con bambino del 1520c. si… - borghi_claudio : @Laura130535231 @ReEurode Sono stati attraenti perché la trappola dell'antipolitica era stata preparata con cura da… - Auro_caproni : ho sempre avuto paura d’esser fragile,di portare il mio mondo dentro le mani degli altri,è arrivato christian e tra… - Lordeofdogtown : RT @veryinutil: Ma qualcuno nella storia del #gfvip ricorda commenti più cattivi di quelli delle opinioniste di quest’anno? Io ricordo al m… -

Più mani bioniche per tutti Quel che a Cambridge non dicono ...per incrementare l'abilità con le mani di ogni essere umano. All'università di Cambridge ritengono che a chiunque farebbe comodo un ulteriore pollice opponibile, una terza mano, un braccio in più che ... Perché Conte, Speranza e Fontana sono responsabili della diffusione del covid secondo i PM di Bergamo ... " a mani nude", dovette affrontare qualcosa di grave e conosciuto, al momento, solo in un luogo del mondo, la Cina, i cui responsabili furono come sempre per abitudini e cultura, reticenti più che ... La collab di MVP Wardrobe con Wolford e le altre news moda ... sono solo alcune delle caratteristiche " le più visibili " che rendono inconfondibile il blazer ... La collezione realizzata a quattro mani riesce in un gioco di contrasti e nuove armonie tra due mondi ... ...per incrementare l'abilità con ledi ogni essere umano. All'università di Cambridge ritengono che a chiunque farebbe comodo un ulteriore pollice opponibile, una terza mano, un braccio inche ...... " anude", dovette affrontare qualcosa di grave e conosciuto, al momento, solo in un luogo del mondo, la Cina, i cui responsabili furono come sempre per abitudini e cultura, reticentiche ...... sono solo alcune delle caratteristiche " levisibili " che rendono inconfondibile il blazer ... La collezione realizzata a quattroriesce in un gioco di contrasti e nuove armonie tra due mondi ... Ai Musei Vaticani il Crocifisso risorto dalle macerie Vatican News - Italiano