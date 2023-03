Pista lunga, ai Mondiali Ghiotto è medaglia: argento storico per l’Italia (Di venerdì 3 marzo 2023) La giornata inaugurale della manifestazione iridata di speed-skating di Heerenveen ha subito ha regalato un’enorme soddisfazione all’Italia, tornata sul podio a otto anni di distanza dall’ultima medaglia. Si sono aperti, nell’iconica cornice del Thialf di Heerenveen (Olanda), i Mondiali su singole distanze di speed-skating. Il programma della giornata inaugurale prevedeva, tra le proprie gare, i 5.000 metri maschili con due azzurri impegnati sul ghiaccio, Davide Ghiotto e Andrea Giovannini (entrambi Fiamme Gialle). Alla luce del rendimento tenuto nella stagione corrente (una vittoria e tre podi in cinque gare), c’erano grandi aspettative proprio attorno a Ghiotto. Il ventinovenne vicentino ha impostato una gara tutta d’attacco, tenendo un ritmo forsennato sin dai primi giri. La coraggiosa strategia lo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023) La giornata inaugurale della manifestazione iridata di speed-skating di Heerenveen ha subito ha regalato un’enorme soddisfazione al, tornata sul podio a otto anni di distanza dall’ultima. Si sono aperti, nell’iconica cornice del Thialf di Heerenveen (Olanda), isu singole distanze di speed-skating. Il programma della giornata inaugurale prevedeva, tra le proprie gare, i 5.000 metri maschili con due azzurri impegnati sul ghiaccio, Davidee Andrea Giovannini (entrambi Fiamme Gialle). Alla luce del rendimento tenuto nella stagione corrente (una vittoria e tre podi in cinque gare), c’erano grandi aspettative proprio attorno a. Il ventinovenne vicentino ha impostato una gara tutta d’attacco, tenendo un ritmo forsennato sin dai primi giri. La coraggiosa strategia lo ...

