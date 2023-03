Piramide di Cheope | cosa sappiamo sui segreti dietro il nuovo corridoio

(Di venerdì 3 marzo 2023) Secondo il direttore degli scavi della valle di Giza, Zahi Hawass, ilscoperto nelladipotrebbe condurre ad altriimportanti. Si tratterebbe di un tunnel, di 9 metri di lunghezza e di oltre 2 di larghezza, situatol’entrata principale. Ad annunciarlo lo stesso Hawass nel corso di una conferenza stampa al Cairo. Ladiè una delle sette meraviglie del mondo antico. Una struttura millenaria dal fascino senza tempo. E se il suo aspetto imponente suscita meraviglia la sua storia non è da meno. A rendere ancora più straordinario questa caratteristica le scoperte che si sono succedute negli anni e che hanno messo in luce importantiappartenuti agli antichi Egizi. E a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Scoperto un nuovo corridoio nella piramide di Cheope. Hawass: 'Potrebbe essere la scoperta del secolo' #ANSA - Tg3web : C'è un corridoio segreto nella Piramide di Cheope e per la prima volta è stato esplorato con l'aiuto di una sonda.… - SkyTG24 : La scoperta è stata definita dagli archelogici egiziani 'la più importante del secolo' ?? - Italia_Notizie : Egitto, scoperto nuovo corridoio nella piramide di Cheope. Hawass: «Potrebbe portare alla tomba del Re» - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: secondo gli esperti il corridoio segreto scoperto nella #PiramidediCheope potrebbe portare alla… -

Scopriremo mai tutti i misteri delladiForse no, ma non possiamo dire che non ci stiamo provando. E a volte gli sforzi ripagano. È di queste ore la notizia che la collaborazione internazionale che sta studiando l'...Nelladiesiste un corridoio nascosto la cui funzione è ancora un mistero. L'ipotesi della sua esistenza era già stata avanzata alcuni anni orsono, ora è giunta la conferma da un gruppo di ...Secondo l'archeologo egiziano Zahi Hawass potrebbe portare alla tomba del ...

"Scoperta del secolo" in Egitto: individuato un nuovo corridoio nella piramide di Cheope. Ieri mattina, all'ombra della Piramide, si è tenuta una conferenza stampa in cui sono stati comunicati gli ...