Piquè racconta la sua verità su quella foto con Ibrahimovic: “Avrei potuto baciarlo in bocca, ma non lì” (Di venerdì 3 marzo 2023) Era il 2010 quando un paparazzo immortalava i due campioni del calcio Gerard Piqué e Zlatan Ibrahimovic in atteggiamento decisamente intimo, intenti a parlare tenendosi per mano nel parcheggio del quartier generale del Barcellona, la squadra dove all’epoca giocavano insieme. Neanche a dirlo, all’epoca lo scatto fece il giro del mondo, suscitando non pochi commenti: ora, 13 anni dopo e nel pieno del ciclone mediatico per il turbolento divorzio da Shakira, Piquè è tornato a parlare della vicenda, chiarendo per la prima volta come sono andate davvero le cose. Lo ha fatto durante una diretta streaming della Kings League, rispondendo ad una provocazione del famoso streamer spagnolo Ibai Llanos, che ha ritirato fuori la foto in questione: “Ti sei baciato in bocca con Zlatan a quel tempo, possiamo lasciare che l’amore scorra, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Era il 2010 quando un paparazzo immortalava i due campioni del calcio Gerard Piqué e Zlatanin atteggiamento decisamente intimo, intenti a parlare tenendosi per mano nel parcheggio del quartier generale del Barcellona, la squadra dove all’epoca giocavano insieme. Neanche a dirlo, all’epoca lo scatto fece il giro del mondo, suscitando non pochi commenti: ora, 13 anni dopo e nel pieno del ciclone mediatico per il turbolento divorzio da Shakira,è tornato a parlare della vicenda, chiarendo per la prima volta come sono andate davvero le cose. Lo ha fatto durante una diretta streaming della Kings League, rispondendo ad una provocazione del famoso streamer spagnolo Ibai Llanos, che ha ritirato fuori lain questione: “Ti sei baciato incon Zlatan a quel tempo, possiamo lasciare che l’amore scorra, ...

