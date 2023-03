Pioli: «Il turnover non esiste, gioca la squadra migliore» (Di venerdì 3 marzo 2023) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. La prima domanda è ovviamente sul ricordo di Davide Astori, scomparso il 4 marzo del 2018, al quale Pioli era molto legato. Di seguito le parole del tecnico del Milan: 4 marzo, Fiorentina-Milan, in ricordo di Astori. «Davide sorriderà sicuramente sì. Intimamente per me è sempre una giornata particolare, domani anche di più. Davide è sempre con me. Sono molto contento che sia stata istituita un’associazione a suo nome, lui avrebbe voluto così. Persona di un’educazione incredibile, sarà una partita particolare». Pensate al Tottenham? «Per noi la Champions è domani, poi penseremo al Tottenham. Per principi di gioco ci assomigliamo, ma noi vogliamo continuare a vincere». Può essere la gara di De Ketelaere? «Ogni partita ogni ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 marzo 2023) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. La prima domanda è ovviamente sul ricordo di Davide Astori, scomparso il 4 marzo del 2018, al qualeera molto legato. Di seguito le parole del tecnico del Milan: 4 marzo, Fiorentina-Milan, in ricordo di Astori. «Davide sorriderà sicuramente sì. Intimamente per me è sempre una giornata particolare, domani anche di più. Davide è sempre con me. Sono molto contento che sia stata istituita un’associazione a suo nome, lui avrebbe voluto così. Persona di un’educazione incredibile, sarà una partita particolare». Pensate al Tottenham? «Per noi la Champions è domani, poi penseremo al Tottenham. Per principi di gioco ci assomigliamo, ma noi vogliamo continuare a vincere». Può essere la gara di De Ketelaere? «Ogni partita ogni ...

