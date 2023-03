Pioli: «Arrivato il momento di spingere! A gennaio abbiamo pagato…» (Di venerdì 3 marzo 2023) Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan ha parlato del momento cruciale della stagione considerando la lotta per un posto in Champions League. LOTTA AL VERTICE – Stefano Pioli vuole subito mettere le cose in chiaro dopo un gennaio a detta sua difficile condita anche dalla sconfitta in Supercoppa Italiana con l’Inter, e lottare adesso per un posto in Champions League: «È Arrivato il momento di dare continuità ai risultati, noi possiamo condizionare le nostre prestazioni. abbiamo avuto delle difficoltà. La stagione è anomala per tutti, qualcuno ha pagato di più, qualcuno di meno. Noi abbiamo pagato abbastanza. Ora abbiamo l’opportunità per riprenderci qualcosa». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Stefanoin conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan ha parlato delcruciale della stagione considerando la lotta per un posto in Champions League. LOTTA AL VERTICE – Stefanovuole subito mettere le cose in chiaro dopo una detta sua difficile condita anche dalla sconfitta in Supercoppa Italiana con l’Inter, e lottare adesso per un posto in Champions League: «Èildi dare continuità ai risultati, noi possiamo condizionare le nostre prestazioni.avuto delle difficoltà. La stagione è anomala per tutti, qualcuno ha pagato di più, qualcuno di meno. Noipagato abbastanza. Oral’opportunità per riprenderci qualcosa». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Pioli: «Arrivato il momento di spingere! A gennaio abbiamo pagato...» - - MilanPress_it : #Pioli: 'Siamo noi a condizionare le nostre prestazioni, è arrivato il momento di trovare continuità. Dobbiamo cont… - MocellinLiam : @DucaAndrea85 Sono Milanista e anche a me Inzaghi non piace. Ma Duca, preferisci fare un salto nel vuoto con altri… - ACMLV89 : @Captivus_acm Certamente Gabbia è inferiore e avrà una carriera meno brillante di quella di Thiaw, però capisco anc… - walkerskyluke7 : @M1_Magnum Parlate di Mou come se fosse l’ultimo arrivato. Sa come ci si comporta, quando incazzarsi e quando stare… -