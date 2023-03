Pink Floyd Legend e Queen at the Opera. Le cover band fanno il tutto esaurito (Di venerdì 3 marzo 2023) Pink Floyd, Genesis e Queen. E ancora U2, Police e David Bowie. Sono solo alcune delle star al centro degli interessi di una delle diecimila tribute band attive oggi in Italia. In queste settimane i cartelloni delle venue più prestigiose si arricchiscono con i concerti delle formazioni più celebri. È il caso degli italiani Pink Floyd Legend, riconosciuti come i migliori interpreti della band britannica. Il tour dedicato ai 50 anni di «The dark side of the moon» partirà domani da Legnano per concludersi il 31 marzo ad Assisi. Ogni concerto sarà un evento con l'utilizzo di effetti scenografici e visivi che ricreeranno lo spettacolo totale tipico della formazione inglese. La band romana è stata anche la prima a riproporre «Atom Heart ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023), Genesis e. E ancora U2, Police e David Bowie. Sono solo alcune delle star al centro degli interessi di una delle diecimila tributeattive oggi in Italia. In queste settimane i cartelloni delle venue più prestigiose si arricchiscono con i concerti delle formazioni più celebri. È il caso degli italiani, riconosciuti come i migliori interpreti dellabritannica. Il tour dedicato ai 50 anni di «The dark side of the moon» partirà domani da Legnano per concludersi il 31 marzo ad Assisi. Ogni concerto sarà un evento con l'utilizzo di effetti scenografici e visivi che ricreeranno lo spettacolo totale tipico della formazione inglese. Laromana è stata anche la prima a riproporre «Atom Heart ...

