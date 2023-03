Pimenta | “Real Madrid sogno di ogni calciatore ma oggi tutti vogliono arrivare in Premier”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 marzo 2023) “In questo momento c’è laLeague e c’è il. Ilha quel qualcosa che ne fa la terra dei sdei giocatori, continua ad avere quella magia che è legata alla Champions”. Parla in questo modo Rafaela, agente di Erling Haaland, la quale commenta così l’ipotesi di un futuro in blanco per l’attaccante norvegese del Manchester City. Ospite del forum organizzato a Londra dal “Financial Times”, laammette aggiunge: “Quando prendiamo un, facciamo un piano, anche se ha 15 anni, cerchiamo di delineare la traiettoria della sua carriera. Magari non riusciremo a centrarlo ma se non sappiamo dove andare, di sicuro non ci arriveremo”. LaLeague al giorno d’rappresenta ...