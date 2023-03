Pier Paolo Pasolini | chiesta riapertura indagine sull’omicidio | ecco perché

(Di venerdì 3 marzo 2023) Questa mattina è stata depositata in Procura a Roma un’istanza per chiedere ladelle indaginidiche avvenne il 2 novembre del 1975 a Ostia. Il motivo della riè dovuto alla possibilità di verificare tre DNA recuperati dalla scena del delitto, con il sospetto, mai taciuto, che Pino Pelosi non fosse da solo. L’atto per la riè stato redatto dall’avvocato Stefano Maccioni che agiva a nome dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti e del regista David Grieco. Si richiede di accertare a chi appartenessero le tracce di Dna trovate dai Ris nel 2010 sulla scena del crimine. Così si torna a parlare dell’omicidio dicommesso nel novembre del 1975 sul litorale di Ostia. Il legale ha affermato: ...

...il tragico esito di un incontro sessuale sfociato estemporaneamente in una aggressione da parte di un unico individuo e cioè Pino Pelosi (condannato in via definitiva per l'omicidio di...Il caso della morte diPasolini si potrebbe riaprire. L'avvocato Stefano Maccioni ha infatti depositato in Procura a Roma, a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti, un' istanza ...... a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti, che oggi ha presentato l'istanza per la riapertura delle indagini sulla morte diPasolini, ucciso il 2 novembre ...

Nuova istanza alla procura di Roma per la riapertura delle indagini sulla morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta all'Idroscalo di Ostia il 2 novembre del 1975. A depositarla l'avvocato Stefano ...Roma, 3 mar. (askanews) - "Le persone che sono vicine a me, Giovanni Giovannetti e David Grieco, non hanno bisogno di presentazioni, regista e autore. Ho appena depositato al procuratore della Repubbl ...