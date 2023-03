Pier Paolo Pasolini, chiesta la riapertura indagini sull'omicidio: "Verificare 3 Dna degli assassini" (Di venerdì 3 marzo 2023) Pier Paolo Pasolini è stato ucciso il 2 novembre 1975 e oggi, a distanza di decenni, è stata chiesta la riapertura delle indagini al fine di Verificare tre Dna. Secondo quanto riferito da varie testate italiane, questa mattina è stata depositata in Procura a Roma un'istanza per chiedere la riapertura delle indagini sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, avvenuto ad Ostia il 2 novembre 1975, affinché si scopra a chi appartiene il Dna ritrovato sulla scena del crimine. Nell'istanza, redatta dall'avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti, si chiede di Verificare a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023)è stato ucciso il 2 novembre 1975 e oggi, a distanza di decenni, è stataladelleal fine ditre Dna. Secondo quanto riferito da varie testate italiane, questa mattina è stata depositata in Procura a Roma un'istanza per chiedere ladelledi, avvenuto ad Ostia il 2 novembre 1975, affinché si scopra a chi appartiene il Dna ritrovatoa scena del crimine. Nell'istanza, redatta dall'avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti, si chiede dia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morte di Pier Paolo Pasolini, chiesta la riapertura delle indagini: 'Verificare tre Dna' - Agenzia_Ansa : Presentata un'istanza per chiedere la riapertura delle indagini sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini avvenuto ad Os… - Adnkronos : Depositata in Procura a Roma una istanza per chiedere la riapertura delle indagini sull’omicidio di Pier Paolo Paso… - SMontegranaro : RT @Virus1979C: Pier Paolo #Pasolini, chiesta la riapertura delle indagini: 'Verificare tre Dna'. - BeeverBSN : RT @harmadik9: Teorema • Pier Paolo Pasolini • 1968 -