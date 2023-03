Pier Paolo Pasolini | chiesta la riapertura delle indagini “sulla presenza di tre Dna per accertare a chi appartengono”

(Di venerdì 3 marzo 2023) A fine dicembre la commissione Antimafia aveva ipotizzato che il poeta, scrittore e registache fosse stato ucciso per recuperare la pellicola originale di Salò o le 120 giornate di Sodoma. Oggi un altro tassello si è inserito nella complessa vicendamorte violenta avvenuta a Ostia il 2 novembre del 1975. È stata depositata questa mattina in Procura, a Roma, una istanza per chiedere larelative all’omicidio. L’atto è stato redatto dall’avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti. Nell’istanza si chiede dia chi appartengano i tre Dna individuati dai carabinieri del Ris nel 2010scena del crimine. “Quella notte all’Idroscalo di Ostia ...

