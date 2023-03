Piano di Zona S2: partono nuovi Progetti Utili alla collettività (PUC) (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Il Piano di Zona Ambito S2 comunica saranno attivat i seguenti Progetti Utili alla collettività (PUC) tra coloro che sono già beneficiari della Misura Pon Inclusione-Reddito di Cittadinanza, per la durata un anno. Il progetto Legalità e sicurezza 2023 con: supporto alle attività della protezione civile attività di sala radio- rispondere telefono- comunicazioni radio monitoraggio del territorio attività di prevenzione Il Progetto avrà quale sede operativa gli uffici comunali di via Schreiber e la Protezione civile sede di S. Lucia in via G. Vitale ex Circoscrizione. Saranno impegnati 4 percettori del reddito di cittadinanza che si occuperanno di cura della propria città attivazione personale per il bene comune attenzione al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – IldiAmbito S2 comunica saranno attivat i seguenti(PUC) tra coloro che sono già beneficiari della Misura Pon Inclusione-Reddito di Cittadinanza, per la durata un anno. Il progetto Legalità e sicurezza 2023 con: supporto alle attività della protezione civile attività di sala radio- rispondere telefono- comunicazioni radio monitoraggio del territorio attività di prevenzione Il Progetto avrà quale sede operativa gli uffici comunali di via Schreiber e la Protezione civile sede di S. Lucia in via G. Vitale ex Circoscrizione. Saranno impegnati 4 percettori del reddito di cittadinanza che si occuperanno di cura della propria città attivazione personale per il bene comune attenzione al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sebmes : Giuseppe Conte, indagato per epidemia colposa con Speranza, Fontana e Galliera, si dice “tranquillo”. Ma se risult… - flaviofender : RT @Marcella_IsBack: Piano pandemico, lockdown, zona rossa: TUTTE CAZZATE! Il reato è avere impedito le autopsie,le cure adeguate, aver int… - GBB75 : RT @sebmes: Giuseppe Conte, indagato per epidemia colposa con Speranza, Fontana e Galliera, si dice “tranquillo”. Ma se risulterà che l’ep… - Highlander833 : RT @boborock55: Ieri a #Piazzapulita è stato chiaro a tutti che #Conte ha mentito dicendo che erano prontissimi non era vero non hanno appl… - pattycalca77 : @mcrisparlato @pierofassino peccato che su questo non ci siano indagini, solo su mancata zona rossa nella bergamasc… -