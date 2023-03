Pi | il trailer del film d’esordio restaurato di Darren Aronofsky

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il regista di The Whaletorna nei cinema con Pi,del suo debutto,in occasione del venticinquesimo anniversario: ecco il suoVenticinque anni fa il regista di The Whale debuttava con unintrigante, ambizioso, complesso e misterioso. Per questo anniversario è stata realizzata una versione restaurata in 8K di Pi – Il teorema del delirio di, accompagnata da unufficiale che vi mostriamo qui di seguito. Oggi è conosciuto ovunque perdel calibro di The Wresler, Mother e The Whale, ma già venticinque anni fa era chiaro che dietro la cinepresa di Pi – Il teorema del delirio, ci fosse un grande talento. In occasione dell’anniversario del quarto di ...