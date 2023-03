Petrolio | gli Emirati Arabi Uniti pronti a lasciare l' Opec Obiettivo | aumentare i guadagni | ma l' Arabia non vuole

(Di venerdì 3 marzo 2023) Un’indiscrezione scuote il mondo del: glisarebberoad abbandonare l’, l’Organizzazione dei Paesi produttori di. La notizia, che glini si sono affrettati a smentire con non troppa convinzione, ha causato un rapido calo dei prezzi del greggio sia sul Brent che sul Wti. Il punto è proprio questo: l’rappresenta il 79% delle produzioni mondiali di. Gli, che pure sono tra i meno prolifici all’interno dell’organizzazione, valgono circa il 4% del totale. Chiaro che una loro eventuale uscita rappresenti un problema bello grosso per il mondo intero. Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Intervista all'economista Timofeev: 'Dal 2024 l’economia russa tornerà a crescere, gli effetti delle sanzioni sono… - bluerating_com : RT @bluerating_com: Petrolio Wti alla prova del triangolo. I target e gli Etc a Piazza Affari - Italia_Notizie : Opec, tensione con l’Arabia su petrolio e Yemen: gli Emirati valutano l’uscita - Luxgraph : Opec, tensione con l’Arabia su petrolio e Yemen: gli Emirati valutano l’uscita #corriere #news #2022 #italy #world… - notiziariofinan : Gli Emirati Arabi Uniti avrebbero discusso al loro interno la possibilità di lasciare l'Opec. L'uscita avrebbe scos… -

effetti di queste misure sono stati particolarmente visibili negli ultimi mesi". Lo si legge in ... con forti diminuzioni visibili per carbone, gas naturale, fertilizzanti,e ferro e ...Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg . I prezzi delsi rimettono in carreggiata e, dopo essere arrivati a cedere oltre 2 punti, azzerano le ...del Wall Street Journal secondo cui......infatti un risparmio energetico cumulato di quasi 300 milioni di tonnellate equivalenti di... ma sembra aver perso 'mordente' e non essere in grado di portare il Paese a raggiungere...

Essenzialità del petrolio, nonostante tutto - Energia RivistaEnergia.it

Si riaprono le indagini sull’assassinio di Pier Paolo Pasolini. Tra le ipotesi su chi l’abbia compiuto materialmente, e la sicurezza che Pino Pelosi non poteva essere solo, quella notte, resta aperto ...Secondo il quotidiano un dibattito interno degli Emirati Arabi Uniti sta valutando la prospettiva di lasciare l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio ...