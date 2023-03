Petrolio, Emirati Arabi Uniti smentiscono di voler abbandonare l’Opec (Di venerdì 3 marzo 2023) Possibile crisi del Petrolio rientrata, gli Emirati Arabi Uniti smentiscono di voler uscire dall’Opec (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio) dopo i diverbi avuti negli ultimi mesi con l’Arabia Saudita. L’eventuale uscita avrebbe scosso il cartello dei paesi produttori mettendo in pericolo il suo potere sui mercati petroliferi mondiali. Questa mattina i prezzi del greggio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Possibile crisi delrientrata, glidiuscire dal(Organizzazione dei Paesi Esportatori di) dopo i diverbi avuti negli ultimi mesi con l’a Saudita. L’eventuale uscita avrebbe scosso il cartello dei paesi produttori mettendo in pericolo il suo potere sui mercati petroliferi mondiali. Questa mattina i prezzi del greggio ... TAG24.

